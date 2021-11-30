Исследование: 15% соискателей из Татарстана имеют QR-коды

В Казани в 2,3% вакансий содержится требование о наличие сертификата вакцинации от Covid-19, а в 1,5% вакансий указывается готовность от кандидата сделать прививку. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от Covid-19, в Казани соответствует 15,1%. Еще 4,1% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент. В целом по стране количество вакансий, содержащих пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, в ноябре составляет 1,2%», — сказано в сообщении.

Чаще всего работодатели требуют наличие QR-кодов от медперсонала, сотрудников сферы общественного питания и ретейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли. Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку.

При этом 15,9% соискателей уже поставили отметку о пройденной вакцинации в своих резюме. Еще 3% людей указали, что готовы сделать прививку или проходят вакцинацию.