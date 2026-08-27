Испытательный срок для сотрудниц с детьми до трех лет отменят с 1 сентября

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Работодатели должны завершить действующий испытательный срок для сотрудниц с детьми младше трех лет до 1 сентября. После вступления в силу нового закона продолжать такое испытание будет запрещено. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Ранее такая гарантия распространялась только на сотрудниц, чьим детям еще не исполнилось полутора лет.

Стенякина пояснила, что если испытательный срок для сотрудницы с ребенком младше трех лет начался до вступления новых правил в силу, его необходимо завершить до 1 сентября. Продолжение испытания после этой даты будет считаться незаконным.

Депутат отметила, что после выхода на работу матери приходится заново выстраивать домашний и рабочий график и совмещать профессиональные обязанности с заботой о ребенке. Поэтому, по ее мнению, сотруднице необходимы гарантии того, что спустя несколько месяцев работодатель не откажет ей в дальнейшем трудоустройстве, сославшись на непрохождение испытательного срока.

Стенякина также рассказала, что новый закон стал частью программы «Единой России», направленной на поддержку материнства и создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей.

Депутат, которая вошла в число авторов поправок в Трудовой кодекс, отметила, что при разработке закона парламентарии исходили из необходимости избавить молодых матерей от дополнительного стресса при трудоустройстве.

По ее словам, испытательный срок не должен становиться дополнительной нагрузкой в том числе для женщин, чьим детям уже исполнилось полтора или два года.