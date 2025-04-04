Сегодня испытательной пожарной лаборатории Татарстана исполнилось 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Первые подвижные лаборатории для помощи пожарным появились 80 лет назад в Москве, Ленинграде, Горьком и Свердловске по приказу НКВД СССР. В Татарстане первая передвижная станция начала работу в 1960 году в Альметьевске, а позже была перенесена в Казань и преобразована в испытательную пожарную лабораторию (ИПЛ).

В учреждении имеются 2 сектора:

1. Судебные экспертизы – расследование пожаров, поиск очага возгорания, анализ вещественных доказательств и составление заключений;

2. Испытания и исследования – проверка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, изучение ее пожарных характеристик.

Сотрудники лаборатории работают круглосуточно, проводя исследования пожаров, составляя заключения и помогая правоохранительным органам. Они также обучают дознавателей пожарного надзора.

В штате ИПЛ предусмотрено 23 должности, сотрудники обучались в вузах МЧС России по специализациям судебная экспертиза и техносферная безопасность. Они имеют допуски для проведения судебных экспертиз. В 2024 году сотрудник лаборатории из Татарстана занял третье место на всероссийском конкурсе среди лабораторий субъектов РФ.

«В целом, за 2024 год сотрудники ИПЛ осуществили 130 выездов на пожары, подготовили 90 технических заключений, провели 160 пожарно-технических экспертизы, из которых значительное число – по обращениям дознавателей с постановлениями о назначении пожарно-технической экспертизы. Также в ИПЛ провели 240 испытаний по определению показателей пожарной опасности, определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, испытаний противопожарных систем объектов. Сотрудники ИПЛ приняли участие в совместных проверках объектов по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе и на объектах Саммита БРИКС в Казани», – сообщил начальник лаборатории майор внутренней службы Айрат Гимадеев.