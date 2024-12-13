Испытания самодельного болотохода на Каме едва не закончились трагедией для жителя РТ

Житель Алексеевского района переделал свою «Ниву» в болотоход и захотел испытать его в деле. С этой целью 44-летний мужчина направился к реке Кама. Но испытания едва не обернулись трагедией.

По информации ГУ МЧС России по РТ, самодельный автомобиль провалился под лед примерно в 250 метрах от берега. Спасатели доставили промокшего с головы до ног водителя на берег, от медицинской помощи он отказался. Исполком района составил на него административный протокол.

Сотрудники МЧС напоминают жителям республики о строгом запрете выезда на автомобилях на лед, кроме специально оборудованных ледовых переправ.