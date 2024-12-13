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Испытания самодельного болотохода на Каме едва не закончились трагедией для жителя РТ
Житель Алексеевского района переделал свою «Ниву» в болотоход и захотел испытать его в деле. С этой целью 44-летний мужчина направился к реке Кама. Но испытания едва не обернулись трагедией.
По информации ГУ МЧС России по РТ, самодельный автомобиль провалился под лед примерно в 250 метрах от берега. Спасатели доставили промокшего с головы до ног водителя на берег, от медицинской помощи он отказался. Исполком района составил на него административный протокол.
Сотрудники МЧС напоминают жителям республики о строгом запрете выезда на автомобилях на лед, кроме специально оборудованных ледовых переправ.
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