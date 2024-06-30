Испытание китайской ракеты Tianlong-3 закончилось неудачей

В Китае закончилось неудачей стендовое испытание жидкотопливной ракеты-носителя Tianlong-3, которая по характеристикам, как утверждается, сопоставима с Falcon 9 компании SpaceX. Об этом передает ТАСС.

В сообщении аэрокосмической компании Space Pioneer уточняется, что авария произошла в 15:43 по пекинскому времени (10:43 по московскому) в городе Гунъи. В ходе испытания произошло «структурное нарушение» в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, из-за чего она оторвалась от тестовой площадки и взлетела.

После этого на ракете отключилось компьютерное оборудование и она упала в горном районе — примерно в 1,5 км от места запуска. Пострадавших нет.

«Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию, а также испытанию новых продуктов», — заявили в Space Pioneer.