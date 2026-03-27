«Испытал детский восторг»: ветераны СВО приняли участие в соревнованиях по картингу

Сегодня в Казани впервые провели соревнования по картингу «Защитники Отечества», в которых приняли участие ветераны специальной военной операции со всего Татарстана. Мероприятие приурочили к 90-летию со дня образования Госавтоинспекции.

Соревнования провели в картинг центре «Форсаж». Участие в мероприятии принял и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За звание самого быстрого боролись 50 ветеранов СВО. Все участники заранее прошли всю необходимую подготовку. Такие соревнования имеют важное социальное значение. Они помогают тем, кто вернулся с фронта, в социальной адаптации и физической реабилитации.

«Наша главная задача – помочь нашим ребятам, которые принимали участие в специальной военной операции, вернуться к мирной жизни. Мы работаем уже практически три года и убеждены, что реабилитация через различные спортивные мероприятия — один из самых эффективных способов. Очень важно общение, которое они получают благодаря таким мероприятиям», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она отметила, что фонд всегда старается ориентироваться на запросы ветеранов.

«Мы всегда спрашиваем, чего бы они хотели. И вот, на одном из спортивных соревнований наш ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в соревнованиях по картингу. Мы за эту идею зацепились, нашли партнеров, которые согласились нам помочь. На нашу просьбу отозвался Рифкат Минниханов – огромная благодарность ему за то, что сегодняшнее мероприятие состоялось», – добавила руководитель филиала фонда.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тот самый ветеран, который обратился с просьбой провести соревнования по картингу, сегодня, конечно же, среди участников. Александр Высоцкий из Заинска. Он – дальнобойщик, но в 2022 году отправился служить в ЧВК, участвовал в боях за Бахмут. На передовой он провел полгода, вернулся домой с ранением.

«Мне очень нравится картинг, я ездил кататься в разные города, но в соревнованиях не участвовал – сегодня впервые на подобном мероприятии. Я очень благодарен фонду за такую возможность. Раньше меня тоже приглашали на спортивные соревнования для ветеранов: нарды, настольный теннис, плавание, стрельба. Везде стараюсь участвовать. Даже в Астрахани честь Татарстана представлял», – рассказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впервые сел за карт Иван Хомяков – он участник музыкальной группы «Добробат».

«Я занял седьмое место, но не расстраиваюсь – мы собираемся здесь, чтобы получить моральное удовольствие, пообщаться с ребятами. Здесь я познакомился со многими братьями по оружию и это очень круто. Я испытал какой-то детский восторг от участия. Это отвлекает от многих плохих мыслей. Когда находишься на трассе, вообще ни о чем не думаешь и это очень расслабляет», – улыбается Иван.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам соревнований первое место занял Асхат Гарифуллин из Казани, второе место досталось Никите Мусину, также из Казани. Третье место присудили Роману Пикос из Зеленодольска.

Награды победителям вручили Рифкат Минниханов, Гузель Удачина и заместитель начальника Управления ГАИ МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

«Спасибо за ваш соревновательный дух! Те, кто сегодня здесь – уже победители. Кто-то из вас первый раз сел за карт, но у вас еще есть возможность посоревноваться в следующий раз. Я говорю вам спасибо от себя, от своего учреждения, от руководства республики за то, что вы герои и сегодня вы в очередной раз это доказали», – выступил с речью перед ветеранами Рифкат Минниханов.

Он также поблагодарил их за боевые подвиги и за героизм, проявленный на передовой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я хотел бы поблагодарить правительство нашей республики, администрацию картинг-центра “Форсаж”, Федерацию автомотоспорта за отличное проведение этих соревнований. Уважаемые участники соревнований, вы, своим мужеством и отвагой, доказали беззаветную любовь к Родине. Вы являетесь для нас примером, спасибо вам большое», – обратился к участникам Дамир Бикмухаметов.