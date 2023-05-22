Испугавшись уголовной ответственности, должники по алиментам в РТ выплатили 13 миллионов

В Татарстане за этот год должники выплатили 13 миллионов рублей долгов по алиментам, чтобы не стать фигурантами уголовных дел. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной алиментным обязательствам и началу акции «Судебные приставы – детям», рассказала заместитель главного судебного пристава Республики Татарстан Елена Варфоломеева.

Заместитель главного судебного пристава Татарстана рассказала, что злостных неплательщиков алиментов привлекают к административной ответственности, но, когда эта мера оказывается бездейственной, на должника составляется рапорт о привлечении к уголовной ответственности.

«В этом году 13 миллионов рублей мы получили в результате составления рапорта о привлечении к уголовной ответственности. Есть очень крупные суммы, которые поступают после применения судебным приставом этой меры, потому что уголовная ответственность сильно влияет на биографию должника. У нас в городе Балтаси мужчина погасил 663 тысячи рублей после составления на него рапорта, при этом он не имел никакого имущества и нигде не работал» – поделилась Варфоломеева.

Также она отметила, что в этом году уже 366 должников привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов.