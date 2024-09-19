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Происшествия 19 сентября 2024 10:33

Испугавшись уголовки за госизмену, жительница РТ перевела аферистам более 800 тысяч

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В Азнакаевском районе женщина набрала кредитов, испугавшись уголовной ответственности за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее личные данные были похищены из банка, и мошенники уже начали проводить операции по её счету. Пугая уголовной ответственностью за государственную измену, они уговорили ее взять несколько кредитов и перевести деньги на так называемые безопасные счета. Таким образом женщина перевела мошенникам 820 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Мошенничество
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