Испугавшись уголовки за госизмену, жительница РТ перевела аферистам более 800 тысяч

В Азнакаевском районе женщина набрала кредитов, испугавшись уголовной ответственности за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее личные данные были похищены из банка, и мошенники уже начали проводить операции по её счету. Пугая уголовной ответственностью за государственную измену, они уговорили ее взять несколько кредитов и перевести деньги на так называемые безопасные счета. Таким образом женщина перевела мошенникам 820 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.