Испугавшись лишиться авто, должник из РТ выплатил кредитный долг на полтора миллиона

В отделение судебных приставов обратился один из банков, который предоставил исполнительный документ о взыскании автомобиля, который должник оставил под залог. Пристав возбудил исполнительное производство, о чем уведомил неплательщика.

Однако тот не стал самостоятельно выплачивать долг. Тогда судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия автомобиля, после чего выехал по месту регистрации должника, чтобы арестовать машину. Однако там он не нашел авто.

Тогда у неплательщика потребовали предоставить автомобиль. Тот, поняв, что рискует остаться без машины, оплатил сразу всю сумму долга в полтора миллиона рублей. Также из-за того, что он не выплачивал кредит вовремя, ему пришлось оплатить и исполнительский сбор на сумму в 107 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе УФССП России по РТ.