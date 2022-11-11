Исповедь на сцене: в Казани прошел поэтический перформанс на стихи Марины Цветаевой

В филармонии имени Габдуллы Тукая прошел литературно-музыкальный перформанс «Невидимка, двойник, пересмешник…». Программа соединила в себе стихотворения великого русского поэта Марины Цветаевой, электронную музыку, джаз и видеоинсталляцию из фильмов авангардистов начала ХХ века.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Невидимка, двойник, пересмешник…» – это авторский моноспектакль, основанный не только на литературном наследии, но еще и на глубоком анализе писем из личного архива Цветаевой, которые расскажут зрителям о непростых поворотах в жизни поэтессы. Идея и реализация постановки принадлежит Елене Бедрак, актрисе независимого петербургского театра «Vertumn», увлекающейся изучением творчества Марины Цветаевой.

«Идея проходила через всю мою актерскую жизнь. Честно, я не могла найти ключ к этому поэту, и решила, что когда я стану сильнее в профессиональном смысле, окрепну, то попробую эту поэтическую энергию. После окончания театральной академии начался поиск себя, я работала с разнообразными коллективами и тогда нам с [композитором] Юрой [Бедраком] пришла идея – почему бы не соединить современные музыкальные течения с классической Цветаевой. Вначале это был моноспектакль – квартирник, где мы собрали актёров и театроведов. А уже потом мы вышли на большую сцену», – рассказала в беседе с журналистом «Татар-информ» режиссер и актриса Елена Бедрак.

Актриса отметила, что в поэтическо-музыкальную программу включены как известные произведения поэта, так и не самые известные, в том числе «Побег», «Бог», «Бессонница», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», «Всё повторяю первый стих…», «Поэма конца» и многие другие. «Сверхзадача спектакля – соединить стили и сделать так, чтобы я была не просто транслятором и актрисой, читающей стихи. Мы хотели через призму своего времени и своего отношения, переживаний переосмыслить творчество великой поэтессы Марины Цветаевой в контексте современного мегаполиса», – подчеркнула Бедрак.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Музыкальное сопровождение вечера подготовил и виртуозно провел вместе актрисой композитор, музыкант и аккомпаниатор Юрий Бедрак. Разнообразие музыкальных стилей современности, среди них ambient, hip-hop, nu-jazz, neo-classik с выверенными до мелочей акцентами живого исполнения на саксофоне, дают зрителям яркие эмоции. Тем самым, творчество поэтессы прошлого века приобретает второе дыхание в современном городе.

«Это был эксперимент, направленный на то, чтобы подружить музыку – модные электронные стили с классическим образом Цветаевой. Музыку я готовлю на глазах у зрителя – то есть это не какие-то заготовленные композиции, это импровизация – я не могу повторить это во второй раз. Я как химик – у меня есть несколько ампул, я знаю что где находится, рецептура примерно ясна, но от того, как настроен зал, как настроен свет – музыка приобретает иное звучание каждый раз. Это и есть магия театра», – поделился композитор и музыкант Юрий Бедрак.

Помимо поэзии и музыки, немаловажной составляющей проекта стала видеоинсталляция. Она стала своеобразным дирижером спектакля. Под шелест стихов на экране отражались кадры из работ знаменитых кино-авангардистов начала ХХ века – дадаистов Викинга Эггелинга, Мана Рэя, Ганса Рихтера, Фернана Леже, Рене Клэри и Фрэнсиса Пикабиа. Абстрактные картины создали бесконечное разнообразие смыслов представления.

«Мое восхищение и душевная благодарность театру Vеrtrumn. Прочтение стихотворений – потрясающе искусное. Думаю, если бы Цветаева была жива, высоко оценила бы актрису Бедрак. Эти стихи, музыка, кадры, и сама Марина Цветаева для меня оказались очень современными», – поделилась впечатлениями зрительница Эльвира Аскарова.

Отметим, что это уже второе выступление независимого театра «Vеrtrumn» в столице республики – ранее петербургские артисты показали спектакль-концерт «Бродский. Пилигрим», оставивший приятное послевкусие казанским зрителям.