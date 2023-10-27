«Испортили гнездовой участок орлов, спугнули сусликов»: эколог пожаловался на лесопосадку

На посадку саженцев сосны на склоне у леса в окрестностях села Клементейкино Альметьевского района Татарстана, где ранее обитали колонии сурков и сусликов, пожаловался заведующий музеем природы нацпарка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров. По мнению эколога, вспашка на склонах проведена таким образом, что может вызвать эрозию почвы.

«Возле гнезда орлов-могильников в окрестностях села Клементейкино Альметьевского района осматривал линии электропередач нефтяников на предмет возможной гибели орлов на них. Я увидел, как исказился гнездовой участок орлов после лета», — написал Бекмансуров на свой странице в социальной сети.

Фото: © Ринур Бекмансуров

Специалист пояснил, что нижняя часть склона, которую решили превратить в лесопосадку, была многолетним пастбищем с колониями сурков и сусликов.

«При этом плугом, которым обычно в лесных хозяйствах делают минполосы, сделали глубокие борозды вдоль склона сверху вниз и высадили в них саженцы сосны. Лучшего способа, да и места, видимо, не нашли. Ну, допустим, не осталось в лесном хозяйстве Альметьевского района специалиста с лесным образованием. Но ведь трактористов в ПТУ обучают, как правильно производить вспашку на склонах, чтобы не вызвать эрозию почв, а здесь к тому же чернозем», — заметил сотрудник нацпарка «Нижняя Кама».

Ринур Бекмансуров усомнился в том, что на этом участке в лесостепной зоне вырастет лес.

«Если есть учитель-биолог в Клементейкино, то обратите внимание, проследите, пожалуйста, какова будет приживаемость и как будет развиваться эрозия. Я просто в шоке. Мало того, что испортили гнездовой участок орлов, которые в Красной книге РФ и РТ, да еще и с такими нарушениями пытаются лес вырастить», — отметил он.

Фото: © Ринур Бекмансуров

В связи с замечанием орнитолога «Татар-информ» отправил запрос в Министерство лесного хозяйства РТ. Там обещали разобраться в ситуации.

«Министерство лесного хозяйства РТ благодарит вас за неравнодушное отношение к лесным богатствам Татарстана, а также за активную гражданскую позицию в области охраны и защиты лесов. Специалисты министерства приняли во внимание ваше обращение, будет произведена соответствующая проверка на наличие нарушений», — сообщили в пресс-службе Минлесхоза Татарстана.