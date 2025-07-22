Используем его на 10%, а женский отличается от мужского: врач развеял мифы о работе мозга

Чем мозг мужчины отличается от мозга женщины? Правда ли, что клетки головного мозга не восстанавливаются? Делает ли классическая музыка человека умнее, а гаджеты – глупее? На эти и другие вопросы во Всемирный день мозга «Татар-информу» ответил доцент кафедры детской неврологии имени А. Ю. Ратнера КГМА Дмитрий Морозов.





Дмитрий Морозов: «Мозг работает как мышца. Если разрабатывать ее, то есть растить волокна, то вырастет и мышца»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В головном мозге есть места, где нейроны восстанавливаются всегда»

Голова – предмет темный и исследованию не подлежит, как сказал герой советского кинофильма «Формула любви».

«Татар-информ» попытается разобраться в темных тайнах и мифах головного мозга. Самые известные из них прокомментировал доцент кафедры детской неврологии имени А. Ю. Ратнера Казанской государственной медицинской академии Дмитрий Морозов.

1. Когда человек умирает, он видит свет в конце тоннеля

«Это миф. Объясняется он тем, что перед смертью происходит ишемия определенных зон в мозге и раздражается, допустим, затылочная кора. У человека падает кровоток в мозге, и он видит некий аналог тоннеля, но это просто сужается поле зрения», – рассказал Дмитрий Морозов.

2. Мы используем наш мозг всего на 10%

«Это ложь, и придумали ее те, кто еще в начале ХХ века продавал таблетки, которые якобы включали весь мозг. На самом деле с помощью всех медицинских методов, например функциональной МРТ, позитронно-эмиссионной томографии, было показано, что мозг работает целиком», – объяснил невролог.

Дмитрий Морозов заверил: если бы мозг работал всего на 10%, то атрофировался бы в процессе эволюции. К слову, врач призвал не покупать препараты, которые продают как магическое средство для улучшения внимания и повышения интеллекта.

«Возьмем ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Он не может нормально обучаться в школе, потому что у него проблемы с концентрацией. Мы даем ему препарат, который как бы ремонтирует поломанный биохимический механизм, и за счет этого он как будто становится способен учиться. Однако если дать обычному ребенку препарат от СДВГ, умнее он не станет», – рассказал медик.

Тем не менее безопасные методы «разогнать» мозг существуют. Как это сделать?

Не питайтесь фастфудом

Высыпайтесь

Занимайтесь спортом

Мозг женщины и мужчины, безусловно, отличается друг от друга, но не сильно Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

3. Мозг мужчины сильно отличается от женского

«Мозг женщины и мужчины, безусловно, отличается друг от друга, но не сильно. Глаз женщины различает больше цветов, а глаз мужчины лучше считывает движение. Видимо, дело в том, что исторически мужчина – охотник. Ему нужно было реагировать на перемещения, ведь они несут опасность. А способность женщины различать оттенки и цвета связывают с собирательством», – объяснил врач.

Женщины, по словам эксперта, легче объединяются в группы – это тоже особенности мозга, которые сформировала эволюция.

4. Клетки мозга не восстанавливаются

«В головном мозге есть места, в которых нейроны не перестают восстанавливаться. Например, зона гиппокампа – область памяти. Если у человека в результате травмы потерялась или нарушилась речь, он может ее восстановить. Однако это легче сделать молодому человеку, нежели пожилому», – объяснил Дмитрий Морозов.

Потерянные умения можно вернуть. К примеру, раньше вы могли сыграть песню на гитаре. Прошел год, в течение которого инструмент вы в руки не брали. Навык потерялся, мозг его как бы съел, однако восстановить способность реально.

«Мозг работает как мышца. Если разрабатывать ее, то есть растить волокна, то вырастет и мышца. К тому же мозг очень эффективно расходует энергию. Те зоны, которые он не использует, затухают. Это работает как приложение в телефоне. Вы им не пользуетесь – телефон сгружает его, освобождая место для другого», – сказал невролог.

5. Музыка Моцарта делает умнее

Речь об эффект Моцарта – якобы положительном влиянии музыки Вольфганга Амадея Моцарта на когнитивные способности. Специалисты отмечают, что это скорее миф. Однако опыты показали, что классическая музыка все-таки влияет на мозг – например, она снижает возбудимость мозга эпилептиков.

«Коллеги показывали интересного пациента, у которого приступы эпилепсии запускались строго, когда он слушал песню Jay-Z и Linkin Park – Numb/Encore. Когда он слушал песню в исполнении только «Линкин Парка», приступов не было. Вероятно, это связано с личным эмоциональным компонентом, воспоминаниями», – рассказал эпилептолог.

А вообще считается, что игра на музыкальных инструментах крайне полезна для мозга. Барабан и гитара продлевают когнитивную память, снижают риск деменции.

«Негативные эмоции плохо влияют на мозг. Стресс не дает нам думать о сложных вещах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предчувствие и интуиция – это не сверхспособности, а работа мозга»

6. Травма головы дарит гениальные навыки

Каждый из нас слышал об историях, когда у человека после травмы появились сверхнавыки. Дмитрий Морозов объясняет этот феномен.

«Существует такой процесс, как ингибиция. Одни участки мозга подавляют другие. Травма может вмешаться в этот процесс и породить гения. Такие случаи единичны, призываю вас не получать травмы», – сказал медик.

7. Предчувствие и интуиция

Психолог Даниэль Канеман выделял в головном мозге человека две системы – быструю и медленную. Они обе нужны для выживания. Предчувствие и интуиция – плоды работы быстрой системы.

«Проще говоря, вы не успеваете осознать то, что уже знаете из опыта, а мозг молниеносно генерирует решение. Например, к вам пришел на собеседование человек и с ходу вам не понравился. Это не интуиция как таковая, просто вы уже встречали подобных людей в жизни и имели негативный опыт», – подчеркнул Дмитрий Морозов.

8. Стресс и мозг

«Негативные эмоции плохо влияют на мозг. Представьте ситуацию: начальник поручил вам сделать таблицу с данными. Это монотонная работа, требующая внимания. Вдруг вы узнаете, что ваш близкий человек попал в аварию. Сконцентрироваться на работе не получится, так как ваша оперативная память будет загружена мыслями о пострадавшем. Стресс не дает нам думать о сложных вещах. Гулять по парку и философствовать не выйдет, если вокруг вас война и падают бомбы», – отметил невролог.

«Не надо отказываться от гаджетов – это бред. Но ребенка нужно приучать к тому, что нейросеть – это лишь вспомогательный инструмент» Фото: © «Татар-информ»

9. Гаджеты делают нас глупее

«Слышали ли вы об эффекте Флинна? Ученые изучили сообщения людей в интернете и пришли к выводу: наша речь и обороты усложнились. Дело в том, что люди стали больше писать и думать о формулировках», – объяснил врач.

Значит, современные технологии меняют нас в лучшую сторону? Не совсем так. Есть обратная сторона медали.

«Сегодня мы перестаем думать фундаментально, становимся поверхностными, благодаря тем же нейросетям. Моя бабушка могла в детстве целый день сидеть и читать книгу. Среди нынешних детей такого не сыщешь. Гаджет дает яркий образ – это своего рода наркотик», – заверил Дмитрий Морозов.

Дмитрий Морозов советует читать книги. По его словам, полезно вести дневник читателя, писать рецензии. Это задействует дополнительные зоны в мозге и развивает аналитические способности.

«Не надо отказываться от гаджетов – это бред. Ребенка нужно приучать к тому, что нейросеть – это лишь вспомогательный инструмент. Нужно уметь анализировать, обсуждать, подчеркивать фрагменты карандашом в книге», – объяснил доктор.

Сегодня картина с болезнями мозга, по словам специалиста, меняется. Среди нас стало больше детей с расстройствами аутистического спектра. Наверное, их всегда было немало, но этого не замечали, а сегодня растет выявляемость.

«Сейчас люди живут дольше. Следовательно, растет и количество случаев деменции. Изменилось и наше питание. Мы слышим о том, что еда наполнена микропластиком. Как он повлияет на организм и на мозг – покажет время», – заключил Дмитрий Морозов.