Минниханов: «Россия близка к исламской цивилизации по многим ценностям»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Джидде пленарное заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В своем выступлении он отметил важность повышения эффективности борьбы с терроризмом, защиты традиционных ценностей и заботы о социально незащищенных членах общества.

Рустам Минниханов возглавляет группу «Россия – Исламский мир» с 2014 года по поручению Президента России Владимира Путина

Фото: tatarstan.ru

«Татарстанская модель как образец разумного цивилизационного подхода»

Рустам Минниханов возглавляет группу «Россия – Исламский мир» с 2014 года по поручению Президента России Владимира Путина. Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению вопросов межрелигиозного диалога и перспектив формирования новых моделей развития мира с учетом угроз международной стабильности.

Открывая пленарное заседание, Рустам Минниханов зачитал приветствие от главы российского государства Владимира Путина.

«Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки», – процитировал главу государства Минниханов.

От себя Президент РТ добавил, что Россия имеет статус наблюдателя в ОИС и нацелена на укрепление сотрудничества.

Рустам Минниханов: «Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами» Фото: tatarstan.ru

«Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана также рассказал об опыте республики в построении многонационального и многоконфессионального мира. «Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации», – отметил он.

Выступая на пленарном заседании, Президент РТ отметил символичность проведения заседания группы в Саудовской Аравии, являющейся колыбелью ислама.

«Здесь истоки нашей религии, место рождения и погребения пророка Мухаммада. Исторически Россия является наиболее близкой к исламской цивилизации страной по многим ценностям. Отношения нашего государства с Ближним Востоком уходят корнями в домонгольскую эпоху», – сказал Минниханов.

Президент РТ сообщил, что в 2022 году в России будут отмечать 130-летие со дня рождения дипломата Карима Хакимова, который способствовал установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и КСА. Также в следующем году исламский мир широко будет отмечать 1100-летие со дня принятия ислама Волжской Булгарией, что положило начало распространению ислама в Поволжье.

Выступая на пленарном заседании, Президент РТ отметил символичность проведения заседания группы в Саудовской Аравии, являющейся колыбелью ислама Фото: tatarstan.ru

Кроме того, Минниханов рассказал об успешном сотрудничестве с Организацией исламского сотрудничества, Исламским банком развития. В этой части активная работа ведется в рамках ежегодного Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit». Президент Татарстана поблагодарил Организацию исламского сотрудничества и Молодежный форум ОИС за присвоение Казани статуса молодежной столицы ОИС-2022.

Минниханов предложил провозгласить Казань «Городом первого печатного Корана в мусульманском мире»

На заседании Рустам Минниханов рассказал о роли Татарстана в распространении ислама на территории России. В частности, в Казани в 1803 году в мусульманской типографии состоялось первое массовое издание Корана. Президент Татарстана выступил с инициативой установить 1803 год как памятную дату издания первого печатного Корана, а также провозгласить Казань «Городом первого печатного Корана в мусульманском мире».

Вслед за Президентом Татарстана слово на заседании взял посол по особым поручениям МИД, руководитель Постоянного секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров. Он сообщил, что Россия рассматривает членов ОИС не только как друзей, но и как надежных экономических партнеров, выстраивающих равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

В группу «Россия – Исламский мир» входят известные государственные и общественные деятели из мусульманских государств Фото: tatarstan.ru

«Отдельные слова благодарности уважаемому председателю группы Рустаму Минниханову за упоминание личности Карима Хакимова, первого советского посла в Саудовской Аравии. Рустам Нургалиевич приложил большие усилия для появления книги, которая сегодня представлена членам президиума на арабском языке», – отметил Озеров.

На заседании в числе прочих также выступил советник хранителя двух святынь, губернатор Мекки эмир Халид ибн Фейсал. Он отметил, что Россия и исламский мир вместе противостоят современным вызовам.

«Наше королевство играет особую роль в распространении принципов взаимопонимания и сосуществования между представителями различных религий. Мы намерены и дальше прилагать необходимые усилия во имя благородных целей противостояния конфликтам и различиям во имя терпимости и понимания в обществе», – добавил губернатор.

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Евгения Максимовича Примакова и Минтимера Шариповича Шаймиева после того, как Россия присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.

В группу входят известные государственные и общественные деятели из мусульманских государств, в том числе бывшие премьер-министры, бывшие министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, и многие другие.

На заседании в Джидде сегодня присутствовали генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха, замминистра иностранных дел КСА Валид бин Абдул Карим, генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Иса, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Найеф Фалах аль-Хаджраф.