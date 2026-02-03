Использовать отечественный ИИ для поиска преступников и пропавших людей начали в Казани

Систему видеоаналитики компании NtechLab, технологического партнера госкорпорации Ростех, начали использовать в Казани для поиска преступников и пропавших людей. Решение работает практически со стопроцентной точностью и помогает предотвращать правонарушения, сообщает пресс-служба Ростеха.

Нейросеть анализирует видеопоток с десятков камер, установленных в подземных переходах и у входов на станции метро. Система способна за доли секунды выявлять в толпе разыскиваемых лиц или находить пропавших людей. При этом точность распознавания превышает 99,9%.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что решение позволит ускорить расследование преступлений и восстановить маршруты предполагаемых преступников или пропавших без вести. Он добавил, что система уже успешно работает в 40 российских регионах, и зачастую нейросеть помогает не только раскрыть преступление и задержать виновных, но и предотвратить его.

Заместитель министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев подчеркнул, что республика, как один из крупнейших туристических центров страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, делает вопросы безопасности жителей и гостей приоритетными.

Он сообщил, что планируется расширение использования видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для поддержания высокого уровня безопасности и комфорта для населения и туристов.