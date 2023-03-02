Мухаметшин заявил, что надо использовать имеющиеся ресурсы для развития волейбола в РТ

Новая программа развития волейбола в Татарстане до 2027 года должна учитывать уже существующие ресурсы. Построенные спортзалы должны быть максимально заполнены. Именно через спорт молодежь нужно отрывать от экранов гаджетов и воспитывать в них патриотизм. Таким мнением на отчётной конференции Федерации волейбола РТ поделился Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Программа развития волейбола до 2027 года, в первую очередь, должна быть реальной. Не ставьте недостижимых целей. Особое внимание нужно уделить более эффективному использованию уже имеющихся спортзалов. Резервы там есть, нужно дозагрузить. Найдите применение всем возможностям районов, школ и городов республики», – сказал Мухаметшин.

Он поручил членам президиума до 2 апреля подготовить свои предположения для внесения их в программу.

С помощью волейбола можно отвлечь детей от гаджетов и приучить их к занятию спортом. Особую роль в этом процессе играет «Школьная волейбольная лига», которая проводится в Татарстане уже не первый год. Сейчас проект выходит уже на федеральный уровень. Развитие этой инициативы тоже должно найти свое отражение в новой программе, добавил Председатель Госсовета РТ.

Об итогах предыдущей программы и проблемных вопросах рассказал исполнительный директор Федерации волейбола РТ Мансур Каримов.

«Одна из главных проблем детского волейбола в республике – это нехватка тренерских кадров. Молодежь не хочет ехать в районы из-за низких зарплат и недостаточной инфраструктуры. Поэтому предлагаю разработать меры поддержки», – сказал он.

Также был поднят вопрос о низких зарплатах медицинских работников на матчах и нехватки средств для выездов команд на соревнования.

В конце заседания Фарид Мухаметшин наградил тех, кто особенно ярко проявил себя в деле развития волейбола в Республике Татарстан.