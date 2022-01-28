Использование кранов на стройке ЖК на улице Козина в Казани приостановлено на 90 суток

Приволжское управление Ростехнадзора продлило до трех месяцев запрет на работу башенных кранов ООО «УСТ» при строительстве ЖК на улице Козина в Казани. Информация об этом размещена сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что строительство на объекте ведется с нарушениями обязательных требований промышленной безопасности.

«Эксплуатация башенных кранов осуществляется без выполнения мероприятий по предупреждению падения грузов со строящихся зданий и при перемещении грузов кранами; башенные краны эксплуатируются без настройки систем координатной защиты, направленной на ограничение перемещения грузов; в проемах первых этажей отсутствует ограждение сигнальными лентами, выходы строящихся зданий не оборудованы защитными козырьками», – сообщает управление Ростехнадзора.



При этом ранее ООО «УСТ» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения, однако компания продолжила эксплуатацию подъемных сооружений.