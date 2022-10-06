Использование и продажа госимущества и земли принесли в бюджет РТ 3,8 млрд рублей

По состоянию на 30 сентября неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Татарстана, составили 3,8 млрд рублей. Бюджетное задание перед республиканским бюджетом выполнено на 101,5%, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Самая большая сумма — 3,3 млрд рублей — пришлась на аренду земли (99,8% от плана). Еще 176,9 млн рублей поступило от аренды имущества (99,2%). Его продажа принесла 20,3 млн рублей (67,6%), а сервитут дал 17,9 млн рублей (144,8%). Земельных участков продано на 4,6 млн рублей (99,9%).

За доверительное управление в казну заплатили 44,2 млн рублей (101,5%), дивиденды составили 79,8 млн рублей (95%). В 77,8 млн рублей оценивается часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий. Кроме того, 22,01 млн рублей приходится на прочие доходы.