Использование электронных перевозочных документов станет обязательным с 1 сентября

Федеральный закон № 140-ФЗ вводит обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) с 1 сентября 2026 года. Нововведения коснутся автомобильных, воздушных и железнодорожных грузоперевозок, сообщает УФНС России по Республике Татарстан.

В электронный формат в обязательном порядке переводятся экспедиторские документы (поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки), грузовая накладная для воздушных перевозок, транспортные накладные, а также заказы (заявки) на перевозку грузов.

Работа с ЭПД становится обязательной для всех участников процесса: грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. Оформленные документы необходимо направлять в государственную информационную систему (ГИС ЭПД), оператором которой выступает Минтранс России. Доступ к системе осуществляется через специализированных операторов, перечень которых опубликован на сайте министерства. Регулятором их деятельности является ФНС России.

Налоговая служба рекомендует бизнесу уже сейчас в пилотном режиме начать переводить взаимодействие с контрагентами в электронную форму.

Для подробного изучения темы представителей бизнеса и органов власти приглашают на бесплатный вебинар, который состоится 25 марта 2026 года в 10:00. Тема: «О переходе на использование электронных перевозочных документов».