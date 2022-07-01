Использование безналичной оплаты в Татарстане увеличилось на 11%

В первом квартале этого года в Татарстане совершено 213,7 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

По их данным, в Татарстане картами расплачиваются в 18 раз чаще, чем снимают с них наличные, а средняя сумма безналичного платежа составляет 765 рублей, в то время как средняя операции по снятию наличных — 15,2 тыс. рублей.

«Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 95% по количеству и 48% по сумме. Таким образом за первый квартал в Татарстане картами расплачивались в 18 раз чаще, чем снимали с них деньги. Увеличение количества платежных карт и развитие платежной инфраструктуры делают безналичную оплату более доступной», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин.