Исполняющим обязанности ректора медколледжа Казани стал завкафедры общей гигиены КГМУ

Алексей Шулаев

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Исполняющим обязанности ректора Казанского медицинского колледжа стал Алексей Шулаев. Эту информация «Татар-информу» подтвердил собственный источник.

До назначения Шулаев трудился заведующим кафедры общей гигиены Казанского государственного медицинского университета.

В 2001 году Алексей Шулаев окончил интернатуру по специальности «общая гигиена» в КГМУ, еще через два года освоил специальность по организации здравоохранения и социальной гигиене.

Работал ассистентом, доцентом кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом медицинской информатики в медуниверситете. В 2006 году его назначили заместителем руководителя Управления здравоохранения исполкома Казани.

С 2010 года до 2022 года Шулаев был проректором по взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической КГМУ, и в 2016 году возглавил кафедру общей гигиены Казанского медуниверситета.

Напомним, что бывшый руководитель колледжа Зухра Хисамутдинова сейчас под следствием, ее обвиняют в четырех эпизодах получения взятки на общую сумму в 250 тысяч рублей.