Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов. Прежний глава уходит в агроуниверситет

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Алмаз Хисамутдинов, ранее занимавший пост начальника главного управления ветеринарии Кабмина РТ, стал руководителем Арского района РТ. Об этом решении на заседании совета муниципалитета сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сессия сегодня непростая: меняется руководство района. По указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ильшату Нуриеву предложено работать в новом направлении – в Казанском государственном аграрном университете. Это гордость для района, что именно отсюда выбрали ректора для такого вуза. Он более 10 лет грамотно и активно руководил муниципалитетом», – отметил Мухаметшин.

Кандидатура нового руководителя была единогласно поддержана советом.

«Арский район очень близок мне, ведь я сам родом из соседнего, Балтасинского. Мы и до этого очень тесно работали с вашим муниципалитетом, знаем друг друга не понаслышке. Впредь все задачи будем вместе достигать. Обещаю направить все усилия на развитие района», – обратился к депутатам Хисамутдинов.