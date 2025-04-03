news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 апреля 2025 11:06

Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов. Прежний глава уходит в агроуниверситет

Читайте нас в
Телеграм
Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов. Прежний глава уходит в агроуниверситет
Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Алмаз Хисамутдинов, ранее занимавший пост начальника главного управления ветеринарии Кабмина РТ, стал руководителем Арского района РТ. Об этом решении на заседании совета муниципалитета сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сессия сегодня непростая: меняется руководство района. По указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ильшату Нуриеву предложено работать в новом направлении – в Казанском государственном аграрном университете. Это гордость для района, что именно отсюда выбрали ректора для такого вуза. Он более 10 лет грамотно и активно руководил муниципалитетом», – отметил Мухаметшин.

Кандидатура нового руководителя была единогласно поддержана советом.

«Арский район очень близок мне, ведь я сам родом из соседнего, Балтасинского. Мы и до этого очень тесно работали с вашим муниципалитетом, знаем друг друга не понаслышке. Впредь все задачи будем вместе достигать. Обещаю направить все усилия на развитие района», – обратился к депутатам Хисамутдинов.

Хисамутдинов Алмаз Габдраупович
Хисамутдинов Алмаз Габдраупович
И.о. руководителя исполкома Арского муниципального района

Родился 21 декабря 1978 года в д. Алан Балтасинского района РТ.

Окончил в 2002 году Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана по специальности «ветеринария, ветеринарный врач».

С 1996 по 1997 год был рабочим совхоза «Алан» Балтасинского района.
В 2002 году стал главным ветеринарным врачом СХПК «Игенче» Балтасинского района. Затем 6 лет занимал пост генерального директора ООО «Агрофирма «Таканыш».
В 2012-2013 годах был заместителем генерального директора – руководителем управления АПК ОАО «ВАМИН-Татарстан».
В 2013 году несколько месяцев работал заместителем главы Мамадышского района РТ.

В ноябре 2013 года был назначен и.о. руководителя, а в январе 2014 года – начальником Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

3 апреля 2025 года назначен и.о. руководителя Исполнительного комитета Арского муниципального района.

Заслуженный ветеринарный врач РТ. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Кандидат биологических наук.

Нуриев Ильшат Габделфартович
Нуриев Ильшат Габделфартович
Экс-глава Арского района РТ

Родился 6 ноября 1967 года в с. Апазово Арского района ТАССР.

В 1990 окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор», в 1996 году – Московскую коммерческую академию по специальности «менеджмент».

В 1983–1984 годах работал трактористом совхоза «Ватан» Арского района ТАССР. 
С 1984 по 1987 год служил в рядах Советской Армии.
С 1990 по 1999 был начальником колбасного цеха, заместителем председателя Балтасинского РайПО.
9 лет занимал должность генерального директора ОАО «Шеморданский мясокомбинат» Сабинского района Республики Татарстан.

В 2008–2009 годах был проректором Казанского государственного аграрного университета.
С 2009 по 2014 год – директор филиала ОАО «Вамин-Татарстан» «Балтасинский маслодельно-молочный комбинат». В 2014–2015 годах занимал пост руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан. 
2015 – 2025 – глава Арского района РТ.
 

Кандидат экономических наук.

Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан.

Награжден медалью «За доблестный труд», Благодарностью Президента РТ.

#арский район рт #Фарид Мухаметшин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

2 апреля 2025
Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

2 апреля 2025