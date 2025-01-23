Исполнять обязанности главы исполкома Актанышского района РТ будет Ильфак Бариев

Фото: пресс-служба Актанышского района РТ

Временно исполнять обязанности руководителя исполнительного комитета Актанышского района Татарстана будет Ильфак Бариев. Об этом стало известно на заседании Совета муниципального района, которое состоялось накануне.

Бариев временно занял место Рустема Ильясова, который решил уйти с должности по собственному желанию. Депутаты единогласно проголосовали за его отставку.

На заседании объявили о проведении конкурса на вакантную должность руководителя исполкома. Были предложены различные критерии и сроки для проведения конкурса. По замыслу его организаторов, это позволит привлечь компетентных специалистов.

Ильфак Бариев уже возглавлял исполком Актанышского района с октября 2018 по август 2019 года. С 2019 по 2023 год трудился в администрации Тукаевского района РТ — сначала заместителем руководителя исполкома по социальным вопросам, потом помощником главы района по развитию инвестиционных проектов. Последнее время работал управделами исполкома Актанышского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Илья Зуев ушел с поста первого замруководителя исполкома Набережных Челнов.