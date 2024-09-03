news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 3 сентября 2024 11:53

Исполнительным директором России в МВФ могут назначить Ксению Юдаеву

Скопировать ссылку

Бывшего первого заместителя председателя ЦБ России Ксению Юдаеву могут назначить исполнительным директором от страны в Международном валютном фонде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что внесение кандидатуры предложил Минфин, поддержали Центробанк и МИД РФ, согласовал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение будет оформлено распоряжением правительства.

Напомним, Юдаева ушла с поста первого зампреда Центробанка 1 августа прошлого года, оставшись в должности советника председательницы ведомства Эльвиры Набиуллиной.

#центробанк россии #МВФ #назначение на должность
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100