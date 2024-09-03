Исполнительным директором России в МВФ могут назначить Ксению Юдаеву

Бывшего первого заместителя председателя ЦБ России Ксению Юдаеву могут назначить исполнительным директором от страны в Международном валютном фонде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что внесение кандидатуры предложил Минфин, поддержали Центробанк и МИД РФ, согласовал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение будет оформлено распоряжением правительства.

Напомним, Юдаева ушла с поста первого зампреда Центробанка 1 августа прошлого года, оставшись в должности советника председательницы ведомства Эльвиры Набиуллиной.