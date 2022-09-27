Исполнительный директор «Ирбиса»: Будь у меня номер Радулова, пригласил бы его во флорбол

Перед началом прошлого сезона казанский флорбольный «Ирбис» подписал контракт с бывшим игроком хоккейного «Салавата Юлаева» Алексеем Кудреманом. Клуб не против продолжения такого рода интеграций. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор казанского клуба Булат Габдрахманов.

«Если мне дадут номер телефона Радулова, то я мог бы пригласить его в «Ирбис». А что касается Кудремана, то он продолжает находиться в системе клуба и обязательно сыграет в новом сезоне уже в высшей лиге», - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Алексей Кудреман не был в заявке на кубок России, потому что списки были ограничены, однако он заявлен в регулярный чемпионат.

Напомним, что казанский «Ирбис» дошел до финала Кубка России, где уступил «Нижегородцу» в дополнительное время. Ранее ИА «Татар-информ» также сообщал, что перед первым сезоном в высшей лиге флорбольный «Ирбис» подписал четверых новых игроков.