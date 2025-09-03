Исполнительный директор «Ак Барса» поделился мнением о первом чемпионате КХЛ 3х3

Фото: телеграм-канал КХЛ 3х3

Исполнительный директор ХК «Ак Барс» Мансур Усманов поделился ожиданиями от участия казанской команды в чемпионате КХЛ 3х3 и мыслями о перспективах нового формата.

- У клуба несколько целей – не только спортивная или коммерческая, но также социальная и другие. Нас всегда интересовало, где могут найти применение наши игроки, выпускники клубной системы. А с учетом того, что наш клуб занимается деятельностью по организации развития хоккея в исламских странах, то и вопрос хоккея 3х3 мы уже прорабатывали, неоднократно просматривали, особенно после «Игр будущего», которые прошли в Казани. Это очень применимо в азиатских и арабских странах для развития хоккея. С учётом дефицита хоккейных площадок в таких странах такие небольшие площадки, во-первых, дешевле, во-вторых, игроков подобрать легче. Когда КХЛ вышла с инициативой о проведении Чемпионата КХЛ 3х3, мы сразу согласились.

– Как участие в Чемпионате КХЛ 3х3 повлияло на бренд «Ак Барса»? Возможно, получали какую-то обратную связь от болельщиков?

– Мы всегда были клубом, который стремится к наивысшим результатам, это отразилось и на команде 3х3. Приятно, когда наши ребята играют в финале. Радостно за игроков, за тренеров, за школу нашу, за клуб, за Лигу. Какого-то вау-эффекта не случилось – ребята сделали то, о чем мы договаривались. Но мы в душе рады, потому что 3х3 – это другой хоккей. Посмотрите, как все менялось по ходу сезона, потом в Суперфинале. Такие качели придают зрелищности, интереса и непредсказуемости. Обратите внимание, кто выиграл. Можно весь сезон быть первым, а побеждает другой. Хотелось бы, чтобы Чемпионат КХЛ 3х3 продолжался, возможно, Лига что-то дополнит или скорректирует, все команды могут высказать свои пожелания. Думаю, со временем этот вид спорта может вырасти и встать на один уровень с классическим хоккеем – рассказал Усманов корреспонденту пресс-службы КХЛ.

Напомним, минувшим летом команда «Ак Барса» стала победителем первого в истории чемпионата КХЛ 3х3. На втором месте оказался «Металлург», на третьем – «Трактор».

В турнире формата 3х3 принимали участие 8 команд: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), Трактор» (Челябинск), «Динамо» (Минск), «Авангард» (Омск»), «Салавата Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск» и «Барыс» (Казахстан).