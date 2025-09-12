news_header_top
Происшествия 12 сентября 2025 11:29

Исполнительницу песни «Матушка» Татьяну Куртукову внесли в базу «Миротворца»

Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Певица попала в списки за выступление перед российскими военными на «Голубом огоньке», пишет ТАСС.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель – установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

