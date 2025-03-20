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Происшествия 20 марта 2025 17:01

Исполнители теракта в «Крокусе» рассматривали для атаки Красную площадь

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Четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье перед атакой на концертный зал рассматривали и другие объекты для теракта. До нападения на концертный зал в Подмосковье, они изучали возможность совершения теракта на Красной площади и в синагоге, расположенной в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

Адвокат пояснил, что преступники посещали Красную площадь, осматривали территорию возле синагоги в районе станции метро «Чистые пруды», а также торговый центр «МЕГА Белая Дача». Их целью было оценить обстановку и определить, насколько эти места подходят для осуществления теракта.

Адвокат также отметил, что перед тем, как атаковать «Крокус», преступники провели предварительную разведку в концертном зале. Они приезжали туда заранее, чтобы изучить планировку и другие особенности объекта.

#теракт #Уголовное дело #подмосковье
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