Исполнители теракта в «Крокусе» рассматривали для атаки Красную площадь

Четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье перед атакой на концертный зал рассматривали и другие объекты для теракта. До нападения на концертный зал в Подмосковье, они изучали возможность совершения теракта на Красной площади и в синагоге, расположенной в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

Адвокат пояснил, что преступники посещали Красную площадь, осматривали территорию возле синагоги в районе станции метро «Чистые пруды», а также торговый центр «МЕГА Белая Дача». Их целью было оценить обстановку и определить, насколько эти места подходят для осуществления теракта.

Адвокат также отметил, что перед тем, как атаковать «Крокус», преступники провели предварительную разведку в концертном зале. Они приезжали туда заранее, чтобы изучить планировку и другие особенности объекта.