Исполнитель гимна Пригородного лесхоза Казани не попал на эстраду и теперь вяжет веники

Ставший 10 лет назад звездой Ютуба Рамис Салимов сейчас зарабатывает изготовлением банных веников

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Десять лет назад Рунет обошел ролик, где молодой сотрудник казанского лесхоза поет песню на русском в манере артистов татарской эстрады. Корреспондент ИА «Татар-информ» разыскал звезду Ютуба. Рамис Салимов сейчас живет в родной деревне в Мамадышском районе и зарабатывает изготовлением банных веников.

В 2010 году Рамис спел гимн Пригородного лесхоза Казани на конкурсе «Лучший лесник Татарстана-2010», и видео с этого мероприятия попало в интернет. К вокалу нет нареканий – у парня хороший голос. Однако русский текст песни он поет совсем по-татарски – смягчая неудобные для произношения звуки и с характерной для народного исполнения мелизматикой. Такое звучание, естественно, было необычным для присутствующих, на видео можно заметить, как некоторые из них еле сдерживают смех.

«Проснулся звездой»

Рамис рассказал историю этого видео. Слова к песне были написаны всего за день до этого, поэтому пришлось петь по бумажке, сказал он. Каких только комментариев не пришлось ему увидеть в интернете! Кто-то смеялся над его татарским акцентом, кто-то пытался пристыдить, но были и те, кто поддержал – хоть и с акцентом, спел достойно, голос хороший.

Рамис отнесся к негативным отзывам в целом спокойно и даже сейчас при упоминании об этом просто улыбается. «Проснулся звездой!» – говорит он.

А вот его отцу тогда было очень обидно за сына. «Сильно смеялись над мальчиком. Мне было как-то не по себе. Ну что в этом такого, что смешного – не пойму», – говорит Зульфат абый.

«Порепетировать даже не успел, получилось так, как получилось. Я же везде говорю по-татарски. Как-то ездил в Москву на заработки, мой напарник говорит: «Мы же в Москве, надо говорить по-русски». А я и там все время по-татарски общался. И по-русски говорить не стеснялся», – вспоминает Рамис.

Жаль, но среди тех, кто стыдит Рамиса за его видео, есть и татары. Они считают, что парень позорит свой народ. А вот пользователь по имени Иван Пушкин пристыдил самих татар: «Парень просто красава, а те пеньки, которые ржут, сами петь не умеют, мыши, над своим же и ржут», – пишет он.

Под мастерскую Рамис приспособил старый деревянный дом, принадлежащий его семье Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Не раз приходилось тушить лесные пожары

Звезда Ютуба сейчас живет в селе Вахитово Мамадышского района, в родном доме с родителями. Рамис развернул здесь производство по изготовлению банных веников – из березы, дуба, татарского клена и даже пихты. В доме Салимовых с порога встречает очень приятный запах листвы – оказалось, что часть приготовленных для продажи веников хранится в мансарде. А под мастерскую Рамис приспособил старый деревянный дом, принадлежащий его семье, – он расположен прямо напротив нынешнего, кирпичного дома. Помимо этого небольшого бизнеса Салимовы держат домашний скот – лошадей, корову, овец, птицу. Деревня Вахитово небольшая, около 100 домов, но коровы есть практически в каждом доме, поэтому по утрам на пастбище уходят сразу три стада, рассказали нам.

Вязать веники Рамис научился у своего отца. Сейчас уже у самого десять лет стажа Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вязать веники Рамис научился у своего отца. В детстве смотрел, как он это делает, потом начал помогать. Сейчас уже у самого десять лет стажа. Раньше свои веники они везли в Челны, продавали на рынке. Теперь покупатели за товаром приезжают сами. Это частные предприниматели – перекупщики, есть и большие организации, которые заказывают у Салимовых большие партии веников. По словам Рамиса, большим спросом пользуются дубовые. А в Германии любят попариться изготовленными в Татарстане кленовыми вениками. За лето Рамис успел связать полторы тысячи веников, а заказа еще на три тысячи штук. В зависимости от вида дерева цены тоже разные. Зимой Салимовы переходят на пихту. Ее им привозят из лесов Удмуртии. «Она так пахнет, в наших краях такой ароматной пихты не встречала», – говорит мама Рамиса Кадрия апа.

При сборе сырья Рамис и его отец действуют максимально бережно. «Мы не наносим вреда дереву, не валим его, аккуратно берем нижние ветки», – рассказывает он. Рамис хорошо знает, как обращаться с деревом. В годы работы мастером леса в пригородном лесхозе Казани ему не раз приходилось тушить лесные пожары.

«Мы не наносим вреда дереву, не валим его, аккуратно берем нижние ветки» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Думал, всё, конец, но спасся»

«Пока работал мастером леса, с разными ситуациями приходилось встречаться. Как-то по лесу провели электрокабель, а деревья повалили. Лесник велел мне составить акт. Те, кто прокладывал кабель, попросили не составлять, и я не стал. Потом нам самим пришлось убирать эти деревья. Мы стали их жечь. Тут же появились экологи, оштрафовали. Причем два раза. Потом пришлось через министерство эти штрафы отменять.

Экологи должны штрафовать тех, кто оставляет мусор в лесу. В Дербышках все замусорено, казанский лес – натуральная свалка. Машины до мусорного полигона не хотят ехать, вываливают прямо тут. Экологи, милиция ничего с ними поделать не могут.

«Люди ведь не понимают. На одной стороне леса мы тушим пожар, а на другой люди гуляют, жарят шашлыки» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В 2010 году было много лесных пожаров. Я тогда прямо ночевал в лесу, тушил пожары. Однажды остался в окружении огня. Думал, всё, конец, но спасся. Это было на территории другого сотрудника лесхоза в районе Соцгорода. Пожарных вызываешь – не едут. Тушат только вертолеты. Тогда глава Высокогорского района в леса отправил все поливомоечные машины в районе.

Люди ведь не понимают. На одной стороне леса мы тушим пожар, а на другой люди гуляют, жарят шашлыки. Как-то огонь перекинулся на сухую траву в ельнике, и всё охватило пламенем. Народу там было много, все в ужасе бегут, суетятся, кричат. Остаться в огне страшно. Там и сообразить не успеешь, к тому же погода была ветреная», – вспоминает Рамис.

В этом году, как и десять лет назад, погода жаркая и засушливая, лесные пожары полыхают на миллионах гектаров по всей России. Рамис полагает, что возгорание происходит из-за деятельности человека.

«В лесу, например, в сухой траве лежит бутылка, она, как лупа, фокусирует солнечный луч – и трава возгорается. Или сидят люди в Дербышкинском лесу, делают шашлыки, а мусор оставляют там или бросают окурки – тут же начинается пожар», – говорит бывший работник леса.

«На эстраду попасть не получилось»

Вернувшись в родительский дом, Рамис занялся изготовлением веников. В те же годы женился – правда, брак продлился всего полгода. «Это была девушка из нашей же деревни. Мы встречались всего неделю и тут же женились. Но через полгода она ушла. Характерами не сошлись. Поставила суп вариться, сказала, что сходит к родителям, а потом они все вместе пришли и забрали ее вещи. Я ее уже и веники вязать научил», – говорит Рамис.

Вернувшись в родительский дом, Рамис занялся изготовлением веников Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Парень в свое время пытался сделать карьеру певца. Записывал песни, ему снимали клипы. У него даже был свой продюсер – бригадир строительной бригады, в которой Рамис работал в Москве. Послушав записи Рамиса, он решил вкладывать деньги в его раскрутку.

«Пошли в «Барс-Медиа». Песни там записывали, несли большие деньги за ротацию на радио. Около десяти песен записали, клипы сняли. Но на эстраду попасть не получилось. Было весело, думал, дело пойдет. А тут в Москве работа закончилась, и моей раскруткой мы перестали заниматься. Кажется, клипы до сих пор ставят на музыкальных каналах», – говорит Рамис.

В те же годы он купил себе звуковой аппаратуры на 700 тысяч рублей. «Теперь она так и стоит, братишка иногда ходит на свадьбы. Меня самого не приглашают. Я в соседнем Кукморе на Новый год подрабатываю Дедом Морозом, у нас в Мамадыше ни разу не звали», – рассказывает он.

Осенью решили организовать концерт в сельском клубе, сообщил Рамис. Его небольшой бизнес по изготовлению банных веников приносит неплохую прибыль, поэтому заниматься концертами ради заработка, видимо, нет необходимости. «Можно заработать 300 тысяч рублей в год. Для деревни хороший доход. Даже для города», – говорит собеседник.

Небольшой бизнес по изготовлению банных веников приносит неплохую прибыль Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рекорд – 222 веника в день

С изготовлением веников сыну помогает и его мама Кадрия апа. «Это очень трудная работа, знали бы вы. Особенно когда делаешь из березы, в воздух попадает кислота из коры березы, въедается в глаза», – говорит она. Рамис использует маску.

Вязать веники он может до трех часов ночи. «Сидишь потихоньку, делаешь. Пятьдесят, шестьдесят… а там уже и сто пятьдесят, смотрю на часы – три ночи. Однажды из пихты связал 222 веника. К вечеру уже начинают болеть руки», – говорит он.

Рамис показал мастер-класс по изготовлению веника из дуба Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рамис показал мастер-класс по изготовлению веника из дуба. Длина его должна быть 40 сантиметров, ширина – 36 сантиметров, а длина ручки – 12 сантиметров. Мастер накладывает ветки друг на друга, получается веник стандартного размера. Испорченные ветки, листья с ручки убирает. Затем ручку завязывает в двух местах и излишки веток отрубает топором. Веник готов.

Сушат веники в хорошо проветриваемом, прохладном и темном месте. На солнце они выгорают. Все пригодные для хранения места в хозяйстве Салимовых используются для этих целей. Высушенные веники надо быстро продавать – иначе места для новых не будет. Сушатся веники примерно неделю.

Высушенные веники надо быстро продавать – иначе места для новых не будет Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Когда собирать ветки для банных веников? «Кому как нравится, – говорит Рамис. – Кто-то любит березовый веник, собранный в августе. А кому-то хочется дубовый веник». В начале августа для березовых веников уже поздно, самое время собирать дуб. Да и клен в это время еще хорош».

Автор: Гулюза Ибрагимова, www.intertat.tatar, перевод