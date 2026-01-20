Исполнилось 45 лет с момента назначения Рауфаля Мухаметзянова директором ТАГТОиБ

Рауфаль Мухаметзянов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня исполнилось 45 лет, как Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля возглавляет Рауфаль Мухаметзянов. Об этом напоминает пресс-служба театра.

По инициативе Мухаметзянова были созданы два проекта, ставших культурными брендами Татарстана: оперный фестиваль имени Шаляпина и фестиваль классического балета имени Нуриева.

Кроме того, с его подачи с начала 2000-х годов композиторами республики создаются новые национальные оперные и балетные произведения, заявили в пресс-службе.

Большое внимание директор театра уделяет и развитию международного сотрудничества. Труппа ТАГТОиБ имеет обширную гастрольную практику, а для создания новых постановок приглашаются известные зарубежные специалисты.

Спектакли Театра оперы и балета имени Мусы Джалила транслируются на телеканалах «Культура», Mezzo, ТНВ. Помимо прочего, проекты театра были презентованы в нью-йоркском «Карнеги-холле», московском Большом театре, Большом Кремлевском дворце.