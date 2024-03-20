Исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера журнала «Ялкын»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Сегодня, 20 марта, исполняется 100 лет со дня выхода первого номера журнала «Ялкын». К годовщине в телеграм-канале издания опубликовали видео об истории его возникновения – век назад в этот же день в Москве благодаря татарскому поэту Мусе Джалилю появился на свет первый номер журнала «Кеч­ке­не иптәшләр» (переводится с татарского как «маленькие друзья» – прим. Т-и).

Позже периодическое издание несколько раз сменяло название – «Ок­тябрь ба­ла­сы», «Пи­о­нер ка­ля­ме» и «Пи­о­нер», а в 1957 году было переименовано в «Ялкын». За это время в редакции успели поработать многие известные творческие деятели, а сам журнал был отмечен различными наградами.

«Сегодня журнал работает в формате мультимедиа: видеопроекты, современный контент и совместные проекты с блогерами. Годы идут, сменяются вехи, а „Ялкын“ продолжает оставаться близким другом подростков и детей», — отметили в ролике.