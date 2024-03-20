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Исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера журнала «Ялкын»
Сегодня, 20 марта, исполняется 100 лет со дня выхода первого номера журнала «Ялкын». К годовщине в телеграм-канале издания опубликовали видео об истории его возникновения – век назад в этот же день в Москве благодаря татарскому поэту Мусе Джалилю появился на свет первый номер журнала «Кечкене иптәшләр» (переводится с татарского как «маленькие друзья» – прим. Т-и).
Позже периодическое издание несколько раз сменяло название – «Октябрь баласы», «Пионер каляме» и «Пионер», а в 1957 году было переименовано в «Ялкын». За это время в редакции успели поработать многие известные творческие деятели, а сам журнал был отмечен различными наградами.
«Сегодня журнал работает в формате мультимедиа: видеопроекты, современный контент и совместные проекты с блогерами. Годы идут, сменяются вехи, а „Ялкын“ продолжает оставаться близким другом подростков и детей», — отметили в ролике.
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