Исполнение расходов бюджета РФ на реализацию нацпроектов составило 45,1% от плана

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 июля 2023 года составило 1 трлн 346,8 млрд рублей, или 45,1% от плановых бюджетных назначений. Такие предварительные данные опубликовал сегодня Минфин России.

Ведомство также приводит исполнение расходов в разрезе национальных проектов. Так, нацпроект «Демография» исполнен на 49%, «Здравоохранение» — на 34,6%; «Образование» — на 41,5%; «Жилье и городская среда» — 37,5%; «Экология» — 55,9%; «Безопасные качественные дороги» — 40,5%; «Производительность труда» — 51,2%; «Наука и университеты» — 71,9%; «Цифровая экономика Российской Федерации» — 38,4%; «Культура» — 68,4%; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 35,7%; «Международная кооперация и экспорт» — 36,1%; Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 50,6%; «Туризм и индустрия гостеприимства» — 28,0%.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании так называемого «майского» указа Президента России Владимира Путина. Они охватывают различные направления стратегического развития страны.