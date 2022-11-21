Казань вновь столкнулась с дефицитом дворников — открыто уже 500 вакансий

В столице республики к началу зимы вновь зафиксировали отток дворников. Для борьбы с кадровым дефицитом управляющие организации повысили зарплаты, сейчас открытыми остаются 500 вакансий. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По его словам, содержание придомовых территорий требует особого внимания. К нынешней зиме организации города подходят с 2 тыс. 956 дворников. В наличии имеется необходимое для их работы количество инвентаря. Для уборки дворов управляющие организации подготовили 201 единицу спецтехники: тракторы, погрузчики, снегоуборщики.

«К сожалению, сохраняется сезонная текучесть кадров. С приходом зимы и увеличением нагрузки на дворников их число стремительно сокращается. Небольшое увеличение в июле этого года тарифа на уборку территорий целиком направлено на повышение зарплаты работников», – рассказал докладчик.

Он добавил, что за счет прибавки зарплат организации рассчитывают на снижение кадровых потерь. В то же время, в ЖЭУ уже сейчас имеется 500 вакансий дворников.

