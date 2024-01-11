Исполком утвердил график бесплатной работы парковок Казани в 2024 году

В Казани утверждены дни, в которые муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Это праздники либо дни отдыха, связанные с их переносом. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Так, парковки будут работать бесплатно по следующему графику:

— 1-5, 8 января;

— 23 февраля;

— 8 марта;

— 29, 30 апреля;

— 1, 9, 10 мая;

— 12 июня;

— 30 августа;

— 4, 6 ноября;

— 30, 31 декабря;

— в Ураза-байрам и Курбан-байрам, даты начала которых будут определены указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

С взиманием платы парковки будут работать в субботние дни, связанные с переносом праздников — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.