Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исполком утвердил график бесплатной работы парковок Казани в 2024 году
В Казани утверждены дни, в которые муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Это праздники либо дни отдыха, связанные с их переносом. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Так, парковки будут работать бесплатно по следующему графику:
— 1-5, 8 января;
— 23 февраля;
— 8 марта;
— 29, 30 апреля;
— 1, 9, 10 мая;
— 12 июня;
— 30 августа;
— 4, 6 ноября;
— 30, 31 декабря;
— в Ураза-байрам и Курбан-байрам, даты начала которых будут определены указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
С взиманием платы парковки будут работать в субботние дни, связанные с переносом праздников — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»