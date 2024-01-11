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Общество 11 января 2024 10:49

Исполком утвердил график бесплатной работы парковок Казани в 2024 году

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В Казани утверждены дни, в которые муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Это праздники либо дни отдыха, связанные с их переносом. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Так, парковки будут работать бесплатно по следующему графику:
— 1-5, 8 января;
— 23 февраля;
— 8 марта;
— 29, 30 апреля;
— 1, 9, 10 мая;
— 12 июня;
— 30 августа;
— 4, 6 ноября;
— 30, 31 декабря;
— в Ураза-байрам и Курбан-байрам, даты начала которых будут определены указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

С взиманием платы парковки будут работать в субботние дни, связанные с переносом праздников — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

#платные парковки
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