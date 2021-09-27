Исполком: Тепло подается в более 5,3 тыс. многоквартирных домов Казани

В Казани к настоящему времени теплоснабжение подается для жителей 5 364 многоквартирных домов. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Он напомнил, что в этом году с учетом погодных условий отопительный сезон в татарстанской столице стартовал 16 сентября. В прошлом году тепло в дома казанцев начали подавать 21 сентября.

«В летний период для работы были подготовлены все источники теплоснабжения, многоквартирные дома, образовательные и социально-культурные объекты. Проделана большая работа по погашению долгов управляющих организаций перед поставщиками тепла», – отметил Анисимов.

Он добавил, что всего в Казани расположено свыше 5,7 тыс. многоквартирных домов. Из них системой центрального отопления оборудованы более 5,3 тыс. домов.

«Управляющими организациями произведен запуск тепла в 5 364 многоквартирных домах. По оставшимся домам имеются либо решения собственников о переносе пуска тепла на более поздний срок, либо завершаются ремонтные работы и оформление документов о готовности дома», – сообщил докладчик.

Он подчеркнул, что городской комитет ЖКХ вместе с администрациями районов ежедневно мониторит ситуацию по оставшимся домам.