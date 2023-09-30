Исполком рассказал об изменениях для пешеходов по ул.Минской в Казани

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В октябре в Казани уберут светофор на ул.Минской. Горожане начнут переходить улицу по пешеходному мосту. О планах по организации движения сообщили в Комитете по транспорту.

«Как сообщает Комитет по транспорту, на этом светофоре поэтапный переход проезжей части. Светофор ликвидируют в октябре, переход будет по пешеходному мосту», — объяснили в исполкоме в ответ на вопросы жителей.

Казанцы пожаловались, что светофор рядом с остановкой горит зеленым недостаточно долго, чтобы улицу могли перейти дети или пожилые люди.