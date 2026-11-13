Исполком района РТ выплатит компенсацию ребенку, покусанному бродячей собакой

26 июня в поселке совхоза «Татарстан» в Тукаевском районе на девочку напала бездомная собака. Ребенок получил болезненные раны левого предплечья и подмышечной впадины, а также до сих пор испытывает страх, когда видит собак.

Как рассказали в прокуратуре РТ, после инцидента была проведена проверка, по итогам которой выяснилось, что местный Исполнительный комитет недостаточно эффективно принимает меры по отлову бродячих животных, что и вызвало нападение собаки на девочку.

После этого прокуратура обратилась в суд, который взыскал с Исполнительного комитета 40 тыс. рублей.

