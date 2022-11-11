Исполком призвал челнинцев при проблемах с горячей водой обращаться сразу в УК

Исполком Набережных Челнов призвал горожан при наличии проблем с горячей водой обращаться сразу в управляющие компании, поскольку при публикации жалоб в соцсетях путь выяснения причин усложняется. Об этом передают «Челнинские известия».

«Есть обращения по поводу температуры горячей воды, но они поступают часто анонимно, через социальные сети, с указанием дома, но без указания номера квартиры. Мы находим людей, которые размещают эти посты, выясняем ситуацию», – пояснил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Он привел в пример один из последних случаев.

«На этой неделе поступила информация, что во втором подъезде дома №25/15 из крана текла чуть теплая вода. В УК жильцы не обратились, в соцсети написали. Мы отработали информацию, вышли с Госжилинспекцией с проверкой, посмотрели, какая вода течет из крана, выяснили, почему в определенный момент она была холоднее нормативной», – рассказал Зуев.

Он отметил, что, если челнинцы будут указывать номер квартиры в своих обращениях, то вопрос можно решить в 1-2 часа.