Исполком: Потоп на улице села Пановка под Казанью ликвидирован

Подтопление на одной из улиц села Пановка в Пестречинском районе Татарстана ликвидирован. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе исполкома.

Накануне из-за обильного таяния снега на полях вода вперемешку с грязью стала стекать на дорогу. Потоки воды в течение 15 минут заполнили дорожное полотно.

Фото: © пресс-служба администрации Пестречинского района

«На место оперативно прибыла спецтехника, была очищена труба, отвод воды с дорожного полотна осуществлен. Дома и придомовые участки подтоплены не были, вода прошла вдоль дороги», – пояснили в пресс-службе администрации района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что очевидцы сняли на видео потоки воды на улице села Пановка под казанью.