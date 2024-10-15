Исполком Пестречинского района возглавил Ильназ Давлетханов

Руководителем исполнительного комитета Пестречинского района стал Ильназ Давлетханов. Депутаты выбрали его путем открытого голосования на 47-м заседании совета района. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и глава района Раис Сулейманов.

Ильназ Давлетханов родился в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района. И вся трудовая деятельность проходила на территории района. В 2005 году закончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, в 2013 году – «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».

С 2014 по 2024 год работал председателем Палаты имущественных и земельных отношений Пестречинского района.

С июня текущего года занимал должность заместителя руководителя исполнительного комитета района. Имеет стаж муниципальной службы более 18 лет, опыт управленческой деятельности около 10 лет.