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Общество 31 августа 2023 23:22

Исполком Нурлатского района получил предостережение за крупную свалку стройотходов

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Исполком Нурлатского района получил предостережение за крупную свалку стройотходов
фото: Минэкологии РТ

В Нурлатском районе обнаружена несанкционированная свалка строительных материалов. Захламлено 1000 кв. метров территории, объем свалки составил 500 куб. метров, сообщает Минэкологии РТ.

Место складирования мусора выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления ведомства. Оно расположено в Заводском переулке Нурлата. Исполкому муниципалитета уже направлено предостережение о необходимости устранения нарушения. На ликвидацию свалки ему отведено 60 дней.

#Экология #несанкционированная свалка
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