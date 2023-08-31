Исполком Нурлатского района получил предостережение за крупную свалку стройотходов

фото: Минэкологии РТ

В Нурлатском районе обнаружена несанкционированная свалка строительных материалов. Захламлено 1000 кв. метров территории, объем свалки составил 500 куб. метров, сообщает Минэкологии РТ.

Место складирования мусора выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления ведомства. Оно расположено в Заводском переулке Нурлата. Исполкому муниципалитета уже направлено предостережение о необходимости устранения нарушения. На ликвидацию свалки ему отведено 60 дней.