Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исполком Нурлатского района получил предостережение за крупную свалку стройотходов
В Нурлатском районе обнаружена несанкционированная свалка строительных материалов. Захламлено 1000 кв. метров территории, объем свалки составил 500 куб. метров, сообщает Минэкологии РТ.
Место складирования мусора выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления ведомства. Оно расположено в Заводском переулке Нурлата. Исполкому муниципалитета уже направлено предостережение о необходимости устранения нарушения. На ликвидацию свалки ему отведено 60 дней.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»