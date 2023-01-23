Исполком Нижнекамского района сообщил о повышении средней зарплаты

В 2022 году среднемесячная заработная плата по оценке по Нижнекамскому району составляет 61,7 тыс. рублей, что выше уровня 2021 года на 12%. Об этом на деловом понедельнике доложил первый замруководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов.

Отдельная статистика есть по крупнейшим и средним предприятиям района. Там платят чуть больше: средняя зарплата составляет 68,7 тыс. рублей.

«Вопросы своевременности выплат налоговых платежей и соответствующего уровня заработной платы на предприятиях Нижнекамского района, легализации „серой“ заработной платы, собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды находится на постоянном контроле», — отметил докладчик.

Так, созданы две межведомственные рабочие группы, в состав которых вошли представители контрольно-надзорных органов и на заседания которых приглашаются руководители предприятий, допустивших нарушения трудового законодательства и имеющих задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана.

Всего за 2022 год проведено 20 заседаний комиссий и рассмотрено 247 предприятий. По результатам работы комиссии, с начала текущего года заключено 1 888 трудовых договоров с установлением заработной платы работникам выше уровня МРОТ (16 700 рублей) на 2022 год.

Ильназ Мухаметьянов отметил, что ситуация на рынке труда в районе остается стабильной.

Количество граждан, имеющих официальный статус безработного в Центре занятости населения Нижнекамского района, к концу года составило 1006 человек. По сравнению с предыдущим годом, данный показатель снизился на 2,5%.

Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2022 года составил 0,64% от численности рабочей силы, что ниже уровня 2021 года, показатели которого составляли 0,65%. Заявленная предприятиями района потребность в кадрах на сегодняшний день составляет 2 413 рабочих мест.