Исполком Нижнекамска выделил свои автомобили для помощи медикам города
Специалисты поликлиники Нижнекамска получили во временное пользование шесть машин из парка «Спецавтотранс НК». Такое решение было принято специализированной организацией, которая предоставляет служебные автомобили руководителям исполкома Нижнекамского района, из-за роста заболеваемости ОРВИ и Covid-19, сообщает пресс-служба муниципалитета.
За каждой техникой также закреплен водитель. Этот шаг позволит сократить время ожидания нижнекамцами медпомощи на дому. Кроме того, по две машины для тех же целей предоставили компании «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим».
Бригады скорой помощи не успевали доставлять в медучреждения всех пациентов. Поэтому было принято решение о выделении дополнительного транспорта для выезда терапевтов на дом, рассказал управляющий делами Совета района Алексей Шеленин.
«Такие меры вводятся в период обострения эпидемиологической ситуации. Впервые мы передавали автомобили в пользование врачей еще в самом начале пандемии, в 2020 году. После снижения роста заболеваемости машины вернули руководителям, но в этом году, с 22 октября, работу мы возобновили в связи с высоким распространением инфекции», – уточнил управделами.
Врачи ведут работу с 8 утра до 8 вечера без выходных и праздников. Ежедневно один автомобиль совершает до 25 выездов с участковыми и терапевтами поликлиники. Очень остро в настоящее время стоит вопрос и доставки рецептов до аптеки, лекарственных средств до места жительства пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.