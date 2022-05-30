Исполком Нижнекамска: Пустить тепло для целого города невозможно, открыв одну задвижку

Отопительный сезон 2021-2022 годов «Нижнекамские тепловые сети» провели без аварий и серьезных нарушений. Об окончании отопительного сезона на деловом понедельнике доложил руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.

По словам чиновника, в этом отопительном сезоне произошли два случая отключения тепла для устранений дефектов, что на четыре случая меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

В АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» за прошедший отопительный период произошел 101 порыв сетей отопления, а также 247 порывов на сетях горячего водоснабжения. Все порывы устранялись своевременно.

«Подводя итог, можно говорить о том, что отопительный период 2021-2022 годов завершен без аварий и серьезных инцидентов. Ни один жилой дом и [ни одно] учреждение социального значения не остались без тепла», — отметил Болтиков.

Таким образом, отопительный сезон 2022 года составил 229 календарных дней. В 2021 году он длился на пять дней дольше — 234 календарных дня.

Болтиков также объяснил невозможность возобновить подачу тепла на фоне вернувшейся в Татарстан холодной погоды. «При кажущейся простоте пустить тепло для целого города, к сожалению, невозможно, открыв одну задвижку. После отключения теплоснабжения как на источнике, так и в тепловых сетях начинается незамедлительная подготовка к следующему отопительному сезону. Производится частичное опорожнение трубопроводов, выполняются среднесрочные ремонтные работы по возникшим дефектам до начала проведения гидравлических испытаний. Данные подготовительные работы технологически уже не позволяют возобновить подачу тепловой энергии на нужды отопления», — прокомментировал он текущую ситуацию.