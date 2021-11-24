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Происшествия
24 ноября 2021  13:56
Павел Климчак

Исполком Нижнекамска: Оштрафованная в ТЦ «Сезам» была не вахтером, а директором центра

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19 ноября исполняющую обязанности директора торгового центра «Сезам» оштрафовали на 10 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. На эту ситуацию бурно отреагировали пользователи соцсетей, которые ошибочно полагали, что оштрафованная женщина была обычной пенсионеркой или работала вахтером.

«Хочу подчеркнуть, что женщина исполняла обязанности директора, а не проживала на одну пенсию, как пишут некоторые граждане в социальных сетях, и распространяют эту информацию еще и средства массовой информации. Это информация легко проверяется на сайте городского суда, а также в самом магазине», – сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин.

Кроме того, женщину уже штрафовали ранее по такому же поводу, в начале сентября.

«Прошу принять во внимание наших граждан, что исполнять законы, – это обязанность каждого. Решение суда лицо, привлеченное к ответственности, имеет возможность обжаловать. В данном случае было повторное совершение административного правонарушения», – добавил Фархад Сафиуллин.

#суд #штраф #торговый центр
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