Исполком Нижнекамска объяснил, почему «облысели» городские газоны

Жители Нижнекамска забили тревогу из-за экстремально короткой стрижки газонов в городе. Как отметила одна из жительниц, после этого земля высыхает, трава прекращает расти, и вместо зеленых полян дворы покрыты пылью. Об этом сообщает «НТР-24».

«Земля высохла и везде пыль. Кто со мной согласен, поддержите меня, пожалуйста! Подскажите, куда можно пожаловаться на домоуправление, которое скашивает всю траву до самой земли», — рассказала горожанка на видео.

В исполкоме Нижнекамска объяснили, что газоны подстригают настолько коротко не без причины. Во-первых, в высокой траве могут появиться кровососущие, инфекционно-опасные насекомые, к примеру комары, блохи и клещи. Во-вторых, держать переросшую траву опасно из-за угрозы пожаров. В-третьих, в некошенной траве можно не заметить травмоопасные предметы: битое стекло, металл и острые камни. Таким образом, меры приняты для безопасности самих жителей.

«Обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте 10-15 сантиметров. Высота оставляемого травостоя — 5-8 сантиметров», — уточнили в исполкоме.

В заключение они отметили, что жители могут отказаться от покоса травы. Для этого нужно направить заявление в управляющую компанию, подписанное не менее чем половиной собственников жилья.