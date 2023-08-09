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Исполком Нижнекамска объяснил, почему «облысели» городские газоны
Жители Нижнекамска забили тревогу из-за экстремально короткой стрижки газонов в городе. Как отметила одна из жительниц, после этого земля высыхает, трава прекращает расти, и вместо зеленых полян дворы покрыты пылью. Об этом сообщает «НТР-24».
«Земля высохла и везде пыль. Кто со мной согласен, поддержите меня, пожалуйста! Подскажите, куда можно пожаловаться на домоуправление, которое скашивает всю траву до самой земли», — рассказала горожанка на видео.
В исполкоме Нижнекамска объяснили, что газоны подстригают настолько коротко не без причины. Во-первых, в высокой траве могут появиться кровососущие, инфекционно-опасные насекомые, к примеру комары, блохи и клещи. Во-вторых, держать переросшую траву опасно из-за угрозы пожаров. В-третьих, в некошенной траве можно не заметить травмоопасные предметы: битое стекло, металл и острые камни. Таким образом, меры приняты для безопасности самих жителей.
«Обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте 10-15 сантиметров. Высота оставляемого травостоя — 5-8 сантиметров», — уточнили в исполкоме.
В заключение они отметили, что жители могут отказаться от покоса травы. Для этого нужно направить заявление в управляющую компанию, подписанное не менее чем половиной собственников жилья.
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