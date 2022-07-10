Исполком Нижнекамска объяснил горожанам, почему не работают городские фонтаны

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Замруководителя исполкома Нижнекамска Алмаз Ярмиев рассказал, по какой причине не работают городские фонтаны и что предпринимается, чтобы вновь запустить их в работу. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Ярмиев пояснил, что все фонтаны эксплуатируются пять лет и более, поэтому им необходим капитальный ремонт, иначе их небезопасно запускать: пришло в негодность электрощитовое оборудование, где-то испорчена изоляция электропроводов, а где-то уничтожены форсунки фонтанов. Причем, один из них пострадал от рук вандалов, которые сняли защитные решетки, за которыми находятся форсунки.

По словам исполняющего обязанности директора Дирекции единого заказчика Ильназа Нафикова, на данный момент производится закупка оборудования для парка «Семья» — это более 100 насосов (погружных и дренажных), восстановление щитов управления; в парк Тукая уже на следующей неделе доставят оборудование в виде насосов, дренажников, частотных преобразователей.

В парке «Семья» также имеется детский аттракцион-фонтан «Шутиха», который не работал более двух лет. Специалисты также провели по нему дефектовку оборудования, составлен перечень для закупки. На сегодняшний день проводится аукцион, который будет проводиться в течение месяца. По фонтану на набережной в поселке Красный Ключ также параллельно производится закупка.

На сегодняшний день в Нижнекамске пока запущен один фонтан на площади Лемаева.