Исполком Нижнекамска назвал два пляжа, пригодных для купания

В Нижнекамске и районе для отдыха горожан оборудовано два пляжа — «Кама» в поселке Красный Ключ и «Мандарин» в Камских Полянах. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

На «Каме» специалисты создали насыпь из песка для уменьшения глубины воды, огородили пляж, установили буйки на воде. Общественное пространство оборудовано видеонаблюдением, навесами, есть охрана. В середине стоит станция и вышка у кромки воды, где находятся спасатели и наблюдают за жителями. У них есть специальная сирена, мегафон для оповещения и спасательные круги. На пляже «Мандарин» созданы такие же условия.

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин уточнил, что все остальные места считаются запрещенными для купания, даже те, где не установлены таблички «Купание запрещено». Штраф за купание в необорудованных местах составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей.

К тому же, по словам Сафиуллина, жаркая погода в Нижнекамске установилась совсем недавно, поэтому вода еще не прогрелась. Из-за перепада температур у человека могут случиться судороги, предупредил он.

На период всего купального сезона в Нижнекамске организованы патрульные группы, представители которых проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми. По оценке специалистов, большинство трагических случаев происходит из-за несоблюдения мер осторожности, к которым относят купание в необорудованных местах, в алкогольном опьянении или же человек заплывает на небезопасное расстояние от берега, переоценивая свои силы.