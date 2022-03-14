Исполком Нижнекамска: Местные производители продолжают работу в прежнем режиме

На сегодня в Нижнекамском районе РТ зарегистрированы 6486 субъектов малого и среднего бизнеса. Всего в этой сфере работает почти 26 тыс. человек — это более 15 % трудоспособного населения.

«Все местные производители продолжают свою работу в прежнем режиме», — сообщил на деловом понедельнике начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Айрат Гарифуллин.

«Безусловно ряд компании, которые взаимодействовали с зарубежным сырьем, столкнулись со сложностями в связи с ростом курса доллара и закрытием границ. Однако они прорабатывают варианты поиска новых поставщиков, либо полного импортозамещения», — добавил он.

В Нижнекамском районе также продолжают действовать ряд региональных и федеральных программ. В 2022 году предприниматели Татарстана могут бесплатно получить услуги по сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы, оплате участия в деловых выставках, услуги для сельхозпроизводителей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Спикер также напомнил, что 10 марта Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он продлится до конца года. Будут выделены субсидии в размере 6 млрд рублей, которые позволят выполнить обязательства по 40 тыс. кредитных соглашений с бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации программы поддержки ФОТ 3.0.

«Это позволит бизнесу сохранить рабочие места, а также выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам», — добавил начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства.