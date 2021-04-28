Исполком Набережных Челнов за проект ливневой канализации предлагает 4 млн рублей

В Набережных Челнах приступают к проектированию ливневой канализации в поселке ГЭС. Исполком города объявил тендер на разработку проектно-сметной документации.

Строительство канализационной системы в поселке будет проходить в два этапа. На первом ливневая сеть появится на набережной Тукая: от проспекта Казанский до переулка Монтажников. На втором этапе работами охватят площадь в 100 кв. метров на перекрестке набережной и проспекта Мусы Джалиля.

Город обеспечен ливневой канализацией только на треть от потребности. Дефицит ливневок в Челнах больше всего ощущается в старой части города, где обеспеченность составляет 10%. Полностью водоотводные сети отсутствуют в поселках Сидоровка, Суар, Элеваторная Гора, Чаллы Яр и других частях Автограда. При этом износ действующих сетей оценивается в 65%.

Новые ливневые сети появляются только там, где ведется строительство дорог. В частности, в прошлом году на 200 млн рублей была обустроена ливневая система в районе Замелекесья. Чтобы полностью обеспечить город системой водоотведения, необходимо около 6 млрд рублей, сообщили в исполкоме.