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17 октября 2021  17:09

Исполком Набережных Челнов выделит более 1 млн рублей на поставку анестезии для животных

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Исполнительный комитет Набережных Челнов выделит 1 013 332 рубля на поставку ветеринарных препаратов для общей анестезии собак и кошек для нужд МАУ «Дирекция городского хозяйства». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Окончание сбора заявок — 20 октября, электронный аукцион состоится 22 октября 2021 года.

В общей сложности будет закуплено 400 доз лекарственных препаратов. Источником финансирования заказа выступает бюджет муниципального образования город Набережные Челны.

Поставку лекарств необходимо произвести в течение десяти дней после заключения контракта.

#госзакупки #госзакупки лекарств
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