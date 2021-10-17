Исполком Набережных Челнов выделит более 1 млн рублей на поставку анестезии для животных

Исполнительный комитет Набережных Челнов выделит 1 013 332 рубля на поставку ветеринарных препаратов для общей анестезии собак и кошек для нужд МАУ «Дирекция городского хозяйства». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Окончание сбора заявок — 20 октября, электронный аукцион состоится 22 октября 2021 года.



В общей сложности будет закуплено 400 доз лекарственных препаратов. Источником финансирования заказа выступает бюджет муниципального образования город Набережные Челны.



Поставку лекарств необходимо произвести в течение десяти дней после заключения контракта.